Verrà prorogata a livello locale, fino al 30 giugno 2022, l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (ex-Cosap). Il 28 marzo scorso, infatti, la Giunta ha approvato un atto di indirizzo per sottoporre al Consiglio Comunale la proroga scaduta a livello nazionale il 31 marzo 2022. Questa disposizione consentirà all’amministrazione di proseguire l’azione di sostegno e tutela agli operatori economici e commerciali, in una fase di graduale ripresa dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, beneficiarie della misura saranno le imprese impegnate in attività di: somministrazione di alimenti e bevande; vendita per asporto e consumo sul posto (per esempio gelaterie, pasticcerie, pizza al taglio); attività commerciali e artigianali in sede fissa e su aree pubbliche in strutture fisse (come chioschi) per vendita ed esposizione merce/spazi di attesa per clientela (edicole comprese); taxi (la piazzola di sosta occupata); installazioni di spettacolo viaggiante (per esempio reti elastiche o gonfiabili); mercatali e spuntisti.

Commenta Daniela Tebasti, assessore al Bilancio: «Questo atto fa parte di una più ampia manovra economica dall’amministrazione comunale, intrapresa nel 2020 e nel 2021, in termini di esenzioni e riduzioni per specifici tributi. Anche per questo 2022 sono già in corso diverse azioni anche a sostegno degli operatori economici e commerciali del territorio, come lo slittamento del “Canone Unico Patrimoniale” (Cup) da pagare a fine settembre. Mentre si stanno riducendo le azioni di contrasto agli effetti causati dal Covid, grazie alla campagna vaccinale, noi abbiamo voluto accompagnare le attività con altri tre mesi di defiscalizzazione».