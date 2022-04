Nel pomeriggio di ieri, 12 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 31enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, alla vista dei militari che gli hanno intimato l’ “alt”, si è dato alla fuga, dapprima a bordo di un’autovettura e, successivamente, a piedi, vendo raggiunto e bloccato, con non poca difficoltà. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di quasi 19 gr di cocaina e 26 di hashish, nonché di 990€, verosimile provento di pregressa attività di spaccio.

Arrestato, nel corso del processo per direttissima, fissato per la mattinata odierna, dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Sempre nel pomeriggio, un 18enne, è stato deferito in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti perché, sottoposto a controllo in una via del centro cittadino, è stato trovato in possesso di 4 dosi di marijuana che nella circostanza sono state sottoposte a sequestro.