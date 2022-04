Nel primo pomeriggio di ieri, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia, nella quotidiana e costante attività di controllo, transitando in Piazza Stranieri, ha notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha lasciato cadere a terra un piccolo borsello dandosi alla fuga alla guida di un monopattino elettrico. Gli agenti inseguivano l’uomo la cui corsa veniva arrestata all’altezza di via Maria del Rio Bertolato.

L’uomo veniva identificato in un cittadino di nazionalità italiana con diversi precedenti per rapina, furto e detenzione ai fini di spaccio. All’interno della borsa abbandonata tre involucri di plastica trasparente contenenti presumibilmente sostanza stupefacente di tipo marijuana e un bilancino digitale di precisione. Accompagnato presso gli uffici della locale Questura per gli accertamenti del caso, si appurava che la sostanza di natura stupefacente contenuta negli involucri era pari a gr. 120. Inoltre, grazie ad un controllo più approfondito, venivano rinvenuti sullo stesso nr. 1 coltello di colore nero della lunghezza di 20 cm e lama di 10 cm ed altri involucri di cellophane contenente altra sostante presumibilmente di natura stupefacente. Il materiale rinvenuto veniva posto sotto sequestro.

L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione di droga a fini di spaccio e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.