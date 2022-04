Ancora una volta i ladri hanno depredato tre importanti realtà che spiccano per il loro contributo di solidarietà in Val d’Enza, aiutando ogni giorno le famiglie in difficoltà e le persone disabili.

Si tratta del Centro socio riabilitativo diurno per persone disabili “Le Samare”, della tipografia l’Olmo – impegnata anch’essa nell’inserimento di persone con disabilità – e dell’emporio solidale ReMida Food, che distribuisce generi alimentari e beni di prima necessità alle alle famiglie con maggiori difficoltà, tra cui – in questo momento – molti profughi ucraini.

La notte scorsa sono stati sottratti all’Emporio tutti i generi alimentari e di abbigliamento disponibili, sono stati danneggiati e vandalizzati i locali del centro diurno e della tipografie e infine, per portare via la refurtiva, i malviventi non hanno esitato ad utilizzare il pullmino necessario per il trasporto quotidiano delle persone con disabilità, che risulta al momento disperso.

I furti sono sempre reati da condannare ma in questo caso si tratta di un gesto ancora più grave, perchè offende tutta la comunità arrecando danno priorio alle persone più fragili in un momento in cui – tra la pandemia e la crisi bellica ed economica – le situazioni familiari e personali si sono aggravate e occorre invece aumentare le azioni di solidarietà.

Come Sindaci esprimiamo la massima vicinanzia alle realtà colpite, confermando il nostro sostegno morale e materiale ad attività che devono assolutamente riprendere a pieno regime e garantire la loro importante azione quotidiana di aiuto e sostegno.

Condanniamo il grave comportamento di chi ha depredato senza scrupolo alcuno proprio chi ha come missione l’aiuto e la solidarietà.

Invitiamo infine tutti i cittadini a partecipare a questo atto di denuncia e a collaborare alle indagini perché fatti del genere non debbano più ripetersi.

Per conto della Giunta IL PRESIDENTE Luca Ronzoni