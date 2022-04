Prende il via giovedì 14 aprile la quinta edizione della Castelnovo ne’ Monti Volley Cup, l’evento vedrà, nei giorni antecedenti la Pasqua, sfidarsi nove squadre (tre emiliano-romagnole, tre lombarde e tre venete) appartenenti alla categoria under 17 maschile.

Il torneo è sicuramente un’occasione importante per avvicinare i giovani al territorio dell’appennino reggiano e per “aprire” una stagione primaverile/estiva interamente dedicata allo sport. Enrico Bini, sindaco di Castelnovo ne’ Monti, è entusiasta della ripresa delle attività e del torneo, che mancava purtroppo da due anni a causa dell’epidemia di Coronavirus: “Dire che siamo felici e orgogliosi di tornare ad ospitare la Castelnovo ne’ Monti Volley Cup è riduttivo. Per noi infatti non significa soltanto il ritorno di un grande evento sportivo, che permette a tanti ragazzi di scoprire il nostro territorio, la sua bellezza e le opportunità che offre, anche dal punto di vista turistico. Questa edizione 2022, a tre anni dall’ultima che era stata disputata, significa poter proporre di nuovo anche eventi indoor, un passo avanti nel superamento della situazione emergenziale che per tanto tempo ci ha impedito di farlo. Diamo un sincero ed entusiasta benvenuto in Appennino a tutti i ragazzi che prendono parte al torneo, ai loro accompagnatori e famigliari”.

Il via alle gare è previsto nel pomeriggio di Giovedì Santo e vedrà le squadre impegnate in una prima fase di gironi alle ore 15.45, a cui seguirà nella mattinata di venerdì mattina la seconda parte. Durante il primo turno al palazzetto Cattaneo si sfideranno la Power Volley (MI), la Kosmos Il Mandrillo (TV) e la Volleyball San Martino Pachitos (RE); al Palazzetto Peep il Volley Lugo – Cisano (BG), il Repack Castellana (VI) e il Volley Lugo (RA); infine alla palestra di Felina giocheranno i Diavoli Power Brugherio (MB), la VT Furlan Project (VE) e il Volley Tricolore Pieve (RE).