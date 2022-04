‘Tocca a noi – Musica per la pace’ è il grande concerto che lo scorso 5 aprile ha portato in piazza Maggiore a Bologna artisti da tutta Italia per dire no alla guerra in Ucraina insieme a 7mila ragazze e ragazzi che, dopo un lungo e difficile periodo di isolamento dovuto alla pandemia, si sono re-incontrati per esprimere le loro idee e la loro energia.

I giovani, il futuro – tra il Covid, la guerra e il cambiamento climatico – e il loro bisogno di essere protagonisti attivi della vita sociale e politica.

“Se avete una passione impegnatevi, uscite e vincete voi con il go-kart la gara di Formula 1”, dice il cantautore de Lo stato Sociale, Lodo Guenzi.

“Non abbiate paura di sbagliare, gli errori sono una ricchezza anche per gli altri, una risorsa da cui ripartire più forti”, suggeriscono Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista, la band da cui è partita l’idea del concertone solidale a Bologna.

Le paure e le difficoltà di questi anni, ma anche le motivazioni e le passioni per tornare a fare sentire la propria voce nella nuova puntata del podcast ‘Ti Racconto l’Emilia-Romagna’ – a cura dell’Agenzia Informazione e Comunicazione della Giunta regionale – dedicata, appunto, ai giovani e alla voglia di tornare a esserci.

Oltre a Lodo Guenzi e a La Rappresentante di Lista partecipano la psicoterapeuta Alice Pognani, i ragazzi di Radio Sonora, Andrea Valmori e Nicolò Briccolani, l’attivista di Fridays for Future, Caterina Noto.

La puntata è on line sul portale della Regione Emilia-Romagna (www.regione.emilia-romagna.it) e sulle piattaforme Spreaker e Spotify: https://www.spreaker.com/user/14186332/dalla-pandemia-a-piazza-maggiore-giovani.