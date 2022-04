Superbonus e bonus minori: un’opportunità irripetibile o un rischio incontrollabile? Il nostro territorio, caratterizzato di una grande vocazione per la manifattura e l’edilizia, ha vissuto una crisi drammatica nel 2020, in particolare nel settore dei ponteggi con una drastica riduzione delle imprese presenti. Il Superbonus sembrava l’ancora di salvezza capace di fare rinascere le imprese, dando al tempo stesso la possibilità ai privati di ristrutturare quasi a costo zero. Tuttavia, la situazione si è rivelata molto più complessa. Lapam offre ai suoi associati un webinar online mercoledì 13 aprile dalle 17:30 alle 19 per approfondire gli aggiornamenti e le modifiche dei vari bonus per il 2022.

Ci sono ancora una serie di questioni ancora aperte in merito sia al Superbonus 110% sia rispetto a quelli minori, con tante imprese e privati che si trovano in situazioni di crescente difficoltà: il complesso approvvigionamento delle materie prime insieme alle scadenze burocratiche per l’ottenimento delle agevolazioni che incombono sempre più minacciose sui cantieri stanno mandando in crisi molte realtà. Per aiutare gli imprenditori a comprendere come districarsi in questa complessissima giungla, all’interno dell’evento interverranno Bruno Panieri, direttore delle politiche economiche di Confartigianato Imprese, Andrea Trevisani, direttore delle politiche fiscali di Confartigianato Imprese, Salvatore Torsello, membro dell’ufficio crediti fiscali di Bper banca, punto d’appoggio fondamentale per le imprese del territorio, e Luca Puccini, vice segretario generale di Lapam. Il webinar sarà moderato da Alberto Belluzzi, responsabile del comparto costruzioni dell’associazione.

Lapam anche in questa occasione si offre come punto d’appoggio e anello di congiunzione tra imprese e stato, con lo scopo di agevolare la ripresa economica del nostro territorio nella maniera più snella e vigorosa possibile. Per iscrizioni al webinar, ulteriori informazioni e aggiornamenti continui sulle novità legate al Superbonus e a tutti i bonus minori www.lapam.eu.