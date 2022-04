Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, 17 e 18 aprile 2022, visite guidate gratuite straordinarie al Castello di Spezzano. Dalle ore 16.30, in entrambi i giorni, sarà possibile scoprire e indagare le bellezze all’interno della struttura, come la Sala delle Vedute, il Museo della Ceramica e l’acetaia comunale custodita in una delle torri, insieme ad una guida. In ogni caso si potranno visitare gli spazi del Castello lungo l’intera fascia oraria 15.00-19.00 purché muniti di super green pass.

Per quanto riguarda le Salse di Nirano, lunedì 18 aprile alle ore 15.00 è prevista l’iniziativa dedicata ai più piccoli e intitolata “Pasquetta, caccia all’uovo!”. Si tratta di un divertente gioco a squadre alla ricerca delle uova di cioccolato che il coniglietto di Pasqua ha nascosto nella Riserva Naturale; una gara all’ultimo uovo, accompagnata da quiz simpatici sulla natura. Con appuntamento presso Cà Rossa, l’attività a numero chiuso; consigliamo abbigliamento comodo e di colore chiaro, cambio maglia manica lunga e pantaloni lunghi, scarpe chiuse. Per partecipare è necessario prenotarsi attraverso il form rintracciabile sul sito del Comune.