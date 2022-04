A Modena, sulla strada provinciale 17 nel centro abitato di Portile, partiranno giovedì 14 aprile dei lavori di sistemazione della rete fognaria che saranno eseguiti da Hera fino al sabato 16 aprile. Durante l’esecuzione dell’intervento sarà necessario chiudere la strada all’altezza del cantiere, pertanto la viabilità sarà deviata su strade alternative.

In particolare, all’altezza dello svincolo per Paganine su strada Gherbella e sulla rotatoria di San Martino di Mugnano sulla nuova Estense, sarà presente apposita segnaletica di deviazione. Il divieto è necessario perchè la tipologia d’intervento non consente la parzializzazione del transito e non consente la percorribilità della strada.