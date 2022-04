Al via la nona edizione del corso di perfezionamento in “Revisioni sistematiche e meta-analisi” promosso e organizzato dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto e da Cochrane Italia.

Attraverso lezioni teoriche e pratiche, che prevedono l’utilizzo del software Revman, si vuole fornire agli iscritti le conoscenze necessarie per diventare autonomi nell’ideazione, conduzione e pubblicazione di revisioni sistematiche con la metodologia Cochrane. Questa metodologia permette di pubblicare sulla Cochrane Library, rivista della collaborazione intarnazionale Cochrane, dove sono contenute le sintesi delle delle prove disponibili in letteratura riguardo i quesiti di efficacia degli interventi sanitari, di diagnosi e di prognosi. L’applicazione di questa metodologia a quesiti rilevanti su cui c’è incertezza fornisce informazioni importanti ai professionisti che devono prendere decisioni per orientare l’assistenza sanitaria e l’organizzazione dei servizi.

“Il corso – afferma il prof. Roberto D’Amico dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – vuole fornire le conoscenze metodologiche e le abilità pratiche necessarie a diventare professionalmente autonomi nell’ideazione, conduzione, analisi ed interpretazione di revisioni sistematiche Cochrane. I partecipanti saranno in grado di affrontare ogni parte del processo di realizzazione di una revisione sistematica, dalla pianificazione del protocollo, alla registrazione del titolo, alla combinazione dei risultati, alla loro interpretazione. Il corso inoltre affronterà le tematiche relative alla disseminazione e utilizzo nella pratica clinica delle evidenze scientifiche prodotte dalle revisioni sistematiche e di come queste possano essere strumento per influenzare l’agenda della ricerca futura.

A questa edizione, diretto dal Prof. Roberto D’Amico Ordinario di Statistica medica presso Unimore e Direttore del Centro Cochrane Italiano, potranno partecipare un massimo di 50 persone in possesso di laurea di primo livello o magistrale.

Le lezioni si terranno presso le aule del Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Modena fra la primavera e l’autunno 2022 con 13 giornate di circa 7 ore di didattica frontale/alternativa ciascuna.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate, esclusivamente via internet collegandosi alla pagina https://www.unimore.it/bandi/StuLau-Perfez.html entro le ore 13.30 di martedì 19 aprile 2022.

Le informazioni di carattere organizzativo e/o didattico possono essere richieste al Direttore del Corso, Prof. Roberto D’Amico (roberto.damico@unimore.it), e al dott. Federico Banchelli (federico.banchelli@unimore.it).