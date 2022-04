L’Amministrazione comunale segnala che sono già acquistabili i biglietti per la presentazione del film “Bocche inutili”, in programma a Carpi martedì 26 Aprile nell’ambito delle iniziative per la Festa della Liberazione: è possibile, previa registrazione, all’indirizzo

https://www.webtic.it/#/titles?id=122700

Il film di Claudio Uberti, interamente girato a Carpi l’estate scorsa, racconta le vicende di alcune donne ebree deportatein un campo di concertamento dai nazi-fascisti durante la Seconda Guerra Mondiale.Alla proiezione del 26 aprile (cinema Corso, ore 21:15) saranno presenti il regista, alcune interpreti, produttori e autorità.