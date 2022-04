Nel corso della mattinata, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno arrestato un 29enne, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato dai Carabinieri mentre, in sella ad una bici, stava percorrendo alcune strade del centro cittadino di Modena. All’esito del controllo è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di cocaina e di 4 di eroina, tutta confezionata in ovuli termosaldati e pronta ad essere ceduta ad eventuali acquirenti, nonché della somma in contanti di 145 euro, ritenuta provento dell’attività illecita dello spaccio.

Per tal motivo l’uomo è stato dichiarato in arresto ed è stato associato al Carcere Sant’Anna di Modena, ove rimarrà a disposizione della Procura di Modena.