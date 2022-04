La Polivalente San Vito di Spilamberto ha aderito al bando promosso dalla Regione Emilia Romagna “Mettiamo radici per il futuro. Il progetto, rivolto a cittadini, associazioni e imprese, è nato con l’intento di fare dell’Emilia Romagna “il corridoio verde” d’Italia con la piantumazione entro il 2024 di 4 milioni e mezzo di alberi in più, uno per ogni residente, con l’obiettivo di ripristinare l’ecosistema naturale, valorizzare i paesaggi e migliorare la qualità dell’aria.

L’associazione ha ottenuto 79 piante, le cui piantumazioni nel Parco del Guerro sono iniziate nella giornata di giovedì 7 aprile.

Ad occuparsi della piantumazione delle nuove piante è l’azienda Vivai Rugiada che nel dettaglio metterà a dimora, nei prossimi giorni, 10 alnus glutinosa (ontano), 40 celtis australis (bagolaro), 15 quercus petraea, 10 quercus robur farnia e 4 populus alba (pioppo bianco).

Queste piante si andranno ad integrare in un meraviglioso parco che ospita già una ricca selezione di alberi tra cui “il giardino delle mele antiche” che vede una ricca selezione di piante di melo di varietà ormai dimenticate.

“A nome di tutta la comunità – afferma l’assessore alla partecipazione Stefania Babiloni – voglio ringraziare la Polisportiva San Vito, il suo presidente Fabio Poggi e tutti gli associati che con il loro preziosissimo aiuto stanno contribuendo a migliorare la qualità della vita di tutti i sanvitesi e dei tantissimi fruitori del bellissimo Parco del Guerro. Guardo sempre con orgoglio e stima alle associazioni di San Vito, una bellissima realtà collaborativa, propositiva e coesa, e questa è la strada per perseguire grandi risultati come l’importante piantumazione che ha appena preso il via”.

“Siamo orgogliosi di aver partecipato a questa iniziativa della Regione ­- dichiara il presidente della Polivalente San Vito Fabio Poggi – che ci permette di perseguire il nostro obiettivo di abbellire ed arricchire il Parco del Guerro. Il claim dell’iniziativa è ‘il tuo albero fa bene a tutti’ ed è davvero così, soprattutto in un parco frequentato e vissuto come il nostro. Voglio sottolineare e ringraziare l’impegno dei consiglieri della Polivalente Cinzia Bavutti e Paolo Bellucci che hanno seguito e portato a termine il progetto. Se il parco da oggi ha 79 piantine in più è soprattutto merito loro. Ora le piantine saranno da curare e accudire per farle crescere al meglio. Come sempre grazie al volontariato faremo sì che ciò accada, ma voglio cogliere l’occasione per ricordare a tutti che le ‘braccia’ non sono mai abbastanza e che quindi chiunque voglia rendersi disponibile, può contattarci per… Mettere radici per il futuro”.