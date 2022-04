Il Comune di Scandiano ha aderito ad un’importante misura messa in atto dal Ministero per i Beni Culturali, che consente un credito d’imposta consistente per tutti coloro che decidano di sostenere economicamente il patrimonio culturale pubblico italiano.

Si tratta dell’Art Bonus, misura che consente una agevolazione fiscale pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate per progetti accreditati sull’apposito sito ministeriale https://artbonus.gov.it/

“Abbiamo voluto lavorare su questo tema – ha detto il sindaco Matteo Nasciuti – perché si tratta di un’importante opportunità per chiunque voglia effettuare una donazione a sostegno del patrimonio della propria città, Scandiano, e dei progetti di valorizzazione culturale che abbiamo attivato, ottenendo un indubbio vantaggio fiscale”.

“Per chi intenda effettuare una erogazione, siano privati o imprese, – ha aggiunto l’assessore al bilancio Elisabetta Leonardi – è attiva la possibilità di usufruire delle detrazioni previste dall’art bonus su un progetto riguardante il principale monumento storico della città, dal titolo ‘La Rocca dei Boiardo: eventi culturali nei giardini ritrovati’”.1

Il progetto, nel dettaglio, riguarda interventi di manutenzione e restauro, consistenti nel completamento delle opere per la completa fruizione dell’area detta dei “giardini della Rocca” o più propriamente della Corte nuova della Rocca di Scandiano, interventi di valorizzazione degli spazi della Rocca, con iniziative culturali che verranno realizzate nelle aree monumentali.

Si tratta, per l’amministrazione comunale, di una delle azioni prioritarie all’interno del quadro complessivo degli importanti interventi per il restauro e il recupero funzionale del complesso monumentale.

“Un primo progetto a cui, siamo certi, ne seguiranno molti altri a cui daremo la necessaria visibilità” ha concluso il sindaco.

Per ogni informazione più precisa c’è l’esaustivo sito web dedicato alla misura (https://artbonus.gov.it) e un numero di telefono dedicato dal Comune di Scandiano, ossia lo 0522-764238.