Questa mattina, il Prefetto di Modena, Dottoressa Alessandra Camporota, si è recata in visita alla Compagnia Carabinieri di Sassuolo, intitolata al Brigadiere dei Carabinieri Diliberto Antonino, Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria.

In particolare, il Prefetto ha affrontato il tema della vicinanza ai cittadini, riconoscendo

l’eccezionale, quotidiano impegno dell’Arma e rivolgendo il suo ringraziamento a una

rappresentanza del personale della sede e dei presidi dell’Arma sassolese, tra i 41 in ambito

provinciale che compongono il fitto reticolo di Stazioni e Tenenze, capillarmente dislocate sul territorio.

Nella circostanza, l’Autorità si è soffermata presso la “Stanza tutta per sé”, ambiente della Stazione Carabinieri di Sassuolo, dedicato all’accoglienza delle persone vittime di azioni riconducibili al “Codice Rosso”.

La visita è terminata con uno scambio di auguri per le prossime festività Pasquali.