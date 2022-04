Nuvolosità in progressivo aumento per nubi alte e stratificate con assenza di precipitazioni. Temperature in ulteriore aumento, con minime attorno a 6 gradi nei centri urbani e valori più bassi in aree extraurbane ; massime comprese tra 18/19 gradi sulla fascia costiera e 20/21 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli, di direzione variabile al mattino; dal pomeriggio orientali sulla costa e sulle aree di pianura. Prevalentemente meridionali sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)