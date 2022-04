A Frassinoro, la strada comunale che collega il Passo delle Radici con San Pellegrino in Alpe diventa di competenza provinciale.

Nella delibera votata all’unanimità dal consiglio provinciale venerdì 8 aprile si legge che «il tratto, della lunghezza di circa un chilometro di proprietà del Comune di Frassinoro è disgiunto dalla restante rete stradale, non è funzionale alla rete della viabilità comunale e l’amministrazione di Frassinoro non è in grado di gestirne, unicamente con le proprie risorse, la manutenzione ordinaria ed il servizio invernale di sgombero neve e sparsa sale antigelo. Già da molti anni – si legge – in virtù del ruolo che tale collegamento riveste per la valorizzazione di quest’importante meta turistica, il Comune riceve un supporto dalla Provincia di Modena che ha contribuito economicamente e operativamente alla manutenzione invernale del tratto interessato».

Per questa ragione il consiglio provinciale ha disposto l’acquisizione da parete della Provincia della proprietà del tratto stradale classificandolo quindi come strada provinciale, in attesa si assegnargli anche una nuova denominazione.

Il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei ha sottolineato quanto «questa acquisizione semplifichi notevolmente la gestione di un tratto di strada particolarmente delicato nel periodo invernale, perchè soggetto a frequenti nevicate. Poterlo gestire unitariamente – conclude Tomei – ottimizza risorse e tempi d’intervento, che nel caso delle manutenzioni stradali sono fondamentali per garantirne l’efficacia».

Già lo scorso anno, il Comune di Frassinoro ha formalmente richiesto alla Provincia di Modena di provvedere alla provincializzazione del tratto motivando la richiesta in considerazione del fatto che il tratto si snoda tra due strade provinciali, la SP 324 in territorio di Modena e la SP 71 in provincia di Lucca, senza avere alcun tipo di collegamento con altre strade di competenza del Comune di Frassinoro.