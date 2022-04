Sono stati oltre 30 i giovani che hanno partecipato al laboratorio ‘Eures Tms – Targeted Mobility Scheme’, promosso la scorsa settimana allo spazio Sd Factory e dedicato ad attività di empowerment e orientamento sulle opportunità di lavoro e tirocinio disponibili a livello europeo.

L’iniziativa, organizzata da Eurodesk Italia e Anpal, in collaborazione con l’Agenzia Eurodesk di Reggio Emilia – promossa dal Servizio di Officina Educativa/Partecipazione Giovanile e Benessere del Comune di Reggio Emilia e Fondazione E35 – ha stimolato la partecipazione attiva dei giovani, che sono stati coinvolti in prima persona in attività individuali e di gruppo.

Sono state due le sessioni in cui si è articolato il laboratorio, condotto dal team di Eurodesk Italia, insieme a Sabrina Bondavalli, Eures Advisor per la Regione Emilia-Romagna: nella prima, i partecipanti hanno potuto svolgere un’analisi delle proprie competenze e assistere alla presentazione dell’iniziativa ‘Eures Tms’ e della piattaforma online di registrazione. La seconda sessione è stata invece dedicata alla simulazione di registrazione sulla piattaforma e ad attività che hanno permesso ai partecipanti di rilevare e focalizzarsi sulle proprie competenze in una prospettiva di occupabilità.

“La partecipazione attiva di questi ragazzi durante il pomeriggio – ha dichiarato l’assessora a Educazione e Conoscenza Raffaella Curioni – è un chiaro segnale dell’importanza di queste iniziative, che devono dare ai nostri giovani gli strumenti utili per accedere a più opportunità possibili, dalla città all’Europa. Il fatto che ci fossero partecipanti anche da altre città emiliane, Bologna, Modena, Parma e Piacenza, indica come Reggio Emilia stia diventando, anche dal punto di vista dell’orientamento alle opportunità di mobilità europea, un punto di riferimento, che si pone come valore aggiunto ai servizi offerti dalle politiche giovanili a ragazzi e ragazze della nostra città”.

‘Eures Tms’ è un progetto finanziato da EaSI, il programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale, con l’obiettivo di fornire assistenza ed opportunità ai cittadini che desiderano svolgere un’esperienza lavorativa all’estero per rafforzare le proprie competenze professionali.