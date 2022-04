Jack Miller ottiene il suo primo podio della stagione 2022 sul Circuit of The Americas nei pressi di Austin, in Texas, dove questo fine settimana si è disputato il Gran Premio delle Americhe, quarto appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP 2022. Il pilota australiano, partito con il secondo tempo, è stato autore di un’ottima gara, che lo ha visto al comando per quasi tutta la sua durata.

Partito bene, Jack ha infatti guadagnato subito la prima posizione, riuscendo a tenere testa prima alla Ducati di Jorge Martin (Pramac Racing Team) e poi a quella di Enea Bastianini (Gresini Racing) fino a oltre metà gara. A cinque giri dal termine Miller non è però più riuscito a difendersi dai diretti inseguitori, ed è stato prima superato dal compagno di marca Bastianini, primo al traguardo, e infine da Rins, finendo terzo. Per il pilota del Ducati Lenovo Team si tratta del secondo podio sul tracciato americano dopo il terzo posto ottenuto qui nel 2019. Grazie al risultato di oggi, Miller risale al settimo posto in classifica generale.

Pecco Bagnaia chiude invece la gara in quinta posizione. Dopo una buona partenza che lo ha visto rimanere agganciato ai primi in quarta posizione, il pilota italiano non è poi riuscito a restare nel gruppo in lotta per il podio. Dopo il GP delle Americhe, Bagnaia è dodicesimo in classifica generale, mentre Ducati mantiene la leadership della classifica costruttori con 27 punti di vantaggio su KTM.

Jack Miller (#43 Ducati Lenovo Team) – 3°

“Onestamente non so se quest’oggi avrei potuto fare di meglio. Sapevo di non avere il passo per scappare e lasciare il gruppo alle mie spalle. Quando Enea mi ha passato ho provato a seguirlo., ma ad un certo punto è andato lungo. Ho commesso lo stesso errore rischiando di uscire di pista e farmi sorpassare. Sapevo di avere Rins dietro molto vicino: ho provato a difendermi, ma alla fine mi superato. Sono davvero felice per questo risultato, anche se ovviamente, avendo assaporato la vittoria per così a lungo, sono anche un po’ dispiaciuto. Sia io che il team avevamo bisogno di questo terzo posto, perciò sono contento”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 5°

“Dopo l’FP4 e il warm up di questa mattina, mi aspettavo di aver un passo più costante in gara, invece non è stato così. Jack è stato bravissimo, perché con le mie stesse specifiche è riuscito ad essere veloce fin da subito, mentre io ho faticato un po’ nei primi giri. Oggi l’obiettivo era rientrare nella top 5, ma speravo di poter lottare un po’ di più con gli altri, invece ho dovuto difendermi. In ogni caso, questo weekend ci sarà di aiuto per capire dove dobbiamo migliorare per essere più competitivi nei prossimi Gran Premi”.

I piloti del Ducati Lenovo Team torneranno in pista dal 22 al 24 aprile sull’Autodromo Internacional do Algarve, nei pressi di Portimão (Portogallo) per la prima gara europea della stagione MotoGP 2022.