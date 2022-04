Si sta concludendo, con un eccezionale afflusso di persone utenti, il primo weekend di attività, successivo all’inaugurazione, dei nuovi servizi di sosta presso la Stazione Av Mediopadana.

L’area, grazie alla nuova accessibilità, è risultata in ordine e senza disagi né per la viabilità, né per la sicurezza degli utenti. I parcheggi sono stati riempiti per quasi il 60% della loro capienza, mentre sono oltre 40 gli abbonamenti per pendolari, a 40 euro al mese, già rilasciati.

Circa un centinaio sono, invece, le auto che hanno usufruito della sosta gratuita presso il parcheggio delle ex Fiere, raggiungendo la Stazione Av Mediopadana a piedi o tramite il bike sharing.

Si stanno, inoltre, rapidamente svuotando i due parcheggi ‘storici’ P1 e P2, in cui sono presenti poco meno di 90 auto, al fine di poter lasciare libere le aree per il completamento dei lavori sospesi nel dicembre scorso, per il potenziamento della videosorveglianza e dell’illuminazione, la posa delle alberature e la messa a pagamento dei parcheggi.

La presenza costante della Polizia locale ha consentito di offrire puntuali informazioni ai cittadini, sia rispetto alle modalità di sosta, sia di carico e scarico dei passeggeri, evitando situazioni di disagio. Altrettanto regolare è risultata la situazione della corsia dedicata a bus e taxi, che non ha presentato criticità.