REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Traorè-show e il Sassuolo gode. Niente da fare, invece, per un’Atalanta che ormai pensa soltanto all’Europa League. Ottava sconfitta stagionale per gli orobici, il match contro i neroverdi finisce 2-1: decisiva la doppietta di uno scatenato Traorè, migliore in campo al Mapei Stadium, inutile la rete allo scadere di Luis Muriel. Gli orobici rimangono fermi a quota 51 dopo la seconda sconfitta consecutiva, giovedì ci sarà il match decisivo contro il Lipsia per poter raggiungere le semifinali. Dodicesimo successo per la squadra di Dionisi, ora Berardi e compagni vogliono chiudere nel migliore dei modi la stagione.

Sulla carta ci si attendeva una gara divertente e le due squadre non hanno di certo deluso le aspettative. Il Sassuolo ha iniziato col piede premuto sull’acceleratore cercando di sorprendere in velocità un’Atalanta scarica dalle fatiche di coppa contro il Lipsia: la prima vera occasione è arrivata proprio con Maxime Lopez, ma il tiro deviato da Scalvini è stato intercettato da un ottimo Sportiello, in campo al posto dell’argentino Musso.

Nemmeno le giocate in velocità dell’ex Boga hanno aiutato la Dea a uscire dal momento negativo in campionato: proprio le ripartenze hanno creato parecchi problemi agli ospiti, soprattutto nella prima frazione, come nell’occasione del gol annullato a Domenico Berardi al 21′ per fuorigioco. Ma sono bastati tre minuti ai padroni di casa per poter trovare la rete del vantaggio con Traorè, devastante negli spazi lasciati dalla difesa atalantina.

Nel secondo tempo nemmeno i cambi hanno ribaltato un andamento negativo per i nerazzurri nei primi 45′: ogni affondo della squadra di Dionisi mette in difficoltà la banda orobica, ogni giocata in velocità spacca in due i reparti, come in occasione del 2-0 sempre firmato da Traorè. Nei quindici minuti finali l’Atalanta ha cercato anche di riaprire la partita, ma gli sforzi sono risultati vani, se non per il gol di Luis Muriel allo scadere: vince il Sassuolo, ora l’Atalanta punta tutto sulla competizione europea.

