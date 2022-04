Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la SP20, SS64 e Via Guglielmo Marconi e rientrare sulla A13 alla stazione di Bologna Interporto.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 13 e giovedì 14 aprile, con orario 23:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Rimini sud, in entrambe le direzioni, verso Ancona/Pescara e in direzione di Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: Via Orsoleto, Via Solarolo, Via Tolemaide, SS16 adriatica, SS72 e rientrare sulla A14 alla stazione di Rimini sud;

verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP72, SS16 adriatica, Via Tolemaide, Via Solarolo, Via Orsoleto e rientrare sulla A14 alla stazione di Rimini nord.