Non basta un Super-Busani a piegare l’ottima squadra vicentina, la più convincente squadra vista al PalaRegnani da inizio campionato. Avvio shock per il Roller Hockey Scandiano che dopo soli 54 secondi viene trafitto dall’incursione di Loguercio. Pochi secondi e Montecchio raddoppia immediatamente con un tiro dalla distanza di Zanini Andrea.

Il pressing asfissiante mette alle strette i rossoblu e ne fa le spese anche Barbieri sanzionato con il blu. Dal tiro diretto Posito realizza il 3-0. Scandiano con una delle prime incursioni in area trova subito la rete con Alessandro Uva, servito al centro da Stefani. Aumenta il ritmo la squadra di Cupisti e a sette dalla fine Busani con un assolo dal limite dell’area firma il 2-3. Il secondo tempo riparte come il primo, con Montecchio sempre avanti e immediatamente allunga con il tiro ravvicinato dell’argentino Posito. Lo stesso veloce attaccante firma il poker con due azioni personali che superano Vecchi (sostituto di Dimone) e fanno volare i suoi sul 6-2. I rossoblu accorciano su rigore di Busani, la ventesima rete del Campionato per il 19enne scandianese che aumentano a ventuno in un altro rigore messo a segno a 2 minuti e mezzo dalla fine. Scandiano rimane al quinto posto in attesa di cosa farà il Thiene, che ospita in casa il Breganze.

Scandiano: Dimone, Busani, Rocha, Ehimi, Barbieri – Uva, Stefani, Fontanesi, Ganassi, Vecchi (C) – All. Cupisti

Montecchio: Dalla Valle M, Zanini A (C), Loguercio, Posito, Bozzetto – Zanini D, Poli, Pozzo, Thiella, Pavan – All. Zonta

Marcatori: 1t: 0’44” Loguercio (MP), 7’40” Zanini A (MP), 10’31” Posito (tir.dir) (MP), 11’31” Uva (S), 18’03” Busani (S) – 2t: 2’18” Posito (MP), 10’49” Posito (MP), 12’02” Posito (MP), 17’34” Busani (rig) (S)

Espulsioni: 1t: 10’31” Barbieri (2′) (S)

Nella foto di Alberto Bertolani, i tifosi rossoblu sempre presenti in questo campionato