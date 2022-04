Domenica 10 aprile, dalle 11 alle 17, il canile e gattile intercomunale “Punto & Virgola” di Magreta, in strada Nuova Pederzona 101, sarà aperto con molte attività per tutta la famiglia.

L’iniziativa è a cura della cooperativa Caleidos, che gestisce il “Punto & Virgola”, in collaborazione con l’associazione “4 zampe per l’Emilia odv” e prevede naturalmente anche le visite agli ospiti della struttura in cerca di famiglia (info: canile-gattile, tel. 059/512807).

Sempre domenica, alle ore 16.30, si terrà un laboratorio creativo per bambini da 5 a 10 anni al castello. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti (info: castello, tel. 059/416145).