I tumori del distretto testa-collo rappresentano il settimo tipo di cancro più comune in Europa e sono due volte più diffusi del cancro del collo dell’utero. In Italia rappresentano il 3% dei casi oncologici, con una frequenza media tre volte superiore negli uomini e un’incidenza che aumenta progressivamente con l’età a partire dai 50 anni. A Reggio Emilia l’incidenza annuale di pazienti affetti da neoplasie maligne del distretto testa collo è di circa 100/120 casi all’ anno, escluse le patologie maligne della ghiandola tiroide e della cute che vengono classificate a parte.

Diffondere informazioni utili, stimolando una consapevolezza condivisa e una corretta prevenzione, rappresenta una tappa fondamentale nella lotta ai tumori. Basti pensare che il 75% dei carcinomi della testa e del collo è causato dal fumo di tabacco e dall’abuso alcolico; altri fattori determinanti sono le esposizioni prolungate a materiali nocivi (polveri di legno, lavorazioni del cuoio, amianto, nichel…), alcuni virus tra i quali il papilloma umano (HPV) e il virus di Epstein-Barr (EBV), o ancora l’esposizione a radiazioni ionizzanti e a inquinanti atmosferici. Inoltre, adottare buone abitudini a livello alimentare e fisico resta il primo e più importante passo per condurre una vita lunga e sana. È infatti comprovato che alcuni comportamenti irregolari, come una dieta povera di fibre vegetali e ricca di carni rosse, l’obesità, o una scarsa igiene orale, se protratti nel tempo, possono essere fattori incentivanti nello sviluppo di problemi oncologici.

Per questo l’Associazione Otorinolaringoiatri Ospedalieri Italiani (AOOI) organizza per giovedì 21 aprile 2022 una giornata dedicata alla prevenzione delle neoplasie del cavo orale. I reparti di Otorinolaringoiatria dei maggiori centri ospedalieri italiani apriranno le porte dei loro ambulatori alle persone che desiderino effettuare un controllo per la presenza di lesioni sospette o insolite a livello del cavo orale. Anche i professionisti della struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia diretta dal dottor Angelo Ghidini, parteciperanno all’iniziativa dedicando l‘intera mattinata del 21, dalle ore 8 alle ore 14, ai check up gratuiti. I cittadini potranno fare richiesta di consulto, previa verifica della presenza dei requisiti clinici, telefonando dalle ore 10 alle ore 14 alla segreteria del reparto Otorino (Tel: 0522 296273) da lunedì 11 a giovedì 14 aprile e nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20. Per motivi di tipo organizzativo interno saranno accettate le prime 30 prenotazioni.

Il cavo orale comprende lingua, gengive, guance, pavimento ovvero la parte inferiore della bocca, palato e labbra. L’incidenza in Italia del carcinoma in questi siti è abbastanza alta: dai 4 ai 12 nuovi casi per anno ogni 100mila abitanti, in base ai fattori di rischio prevalenti nelle varie aree geografiche. L’incidenza a Reggio Emilia è di circa 20/25 pazienti per anno.

“La diagnosi precoce di questo tipo di carcinoma è semplice e non richiede metodi invasivi – spiega il dottor Ghidini -. Anzi, consentendo una chirurgia conservativa, evita trattamenti demolitivi con conseguenze invalidanti, riduce i costi di terapie e riabilitazione, aumenta fino all’80% la sopravvivenza libera da malattia e, in definitiva, migliora la qualità della vita. La prevenzione è fondamentale”.

La struttura complessa di Otorinolaringoiatria Ausl diretta da Ghidini è composta da 10 medici dipendenti e 3 convenzionati e conta su 16 infermieri e 3 operatori socio sanitari per la degenza e 13 infermieri e 3 operatori socio sanitari per il Day Hospital più il personale di segreteria.