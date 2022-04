Continua senza sosta il programma di preparazione per la formazione femminile di serie A1 in vista dei determinanti impegni, per conquistare un posto nella final fuor, che si disputerà fra il dieci e il dodici giugno con sede ancora da destinarsi.

Le gare più attese sono quelle di ritorno, che si giocheranno a partire dal 1 Maggio in casa con il Forte dei Marmi e il 22 Maggio in trasferta con l’Agrate Brianza.

Sono le squadre che contendono il quarto posto alle “ragazze della Rotellistica”.

Nelle due gare di andata la formazione del presidente Ganassi è riuscita ad ottenere altrettante vittorie che la portano ad occupare la posizione ottimale ma, adesso, è determinante confermare il lavoro svolto.

In mezzo, una interessante partita da giocare il 24 Aprile contro il Modena in casa che potrebbe dare la misura della crescita delle giallonere, che già hanno avuto la forza di spaventare, per un tempo, la corazzata Valdagno.

Nell’attesa, tante partite di under 17 che permettono alle ragazze di tenere alto il tono e di cimentarsi in un campionato che è maschile, perciò aiuta a tenere elevati i ritmi.

Fino ad oggi, “in diciassette”, la formazione allenata da Massimo Barbieri registra: una sconfitta, due vittorie ed un pareggio che è comunque un buon bottino per una formazione che deve scrollarsi da dosso la classica “paura di vincere” .

Intanto per sabato 9 aprile, alle ore 17, presso l’arcostruttura a Scandiano, è in programma il Derby (sempre per il campionato under 17) con il Roller che è una delle squadre accreditate al passaggio del turno.

Sicuramente un test molto impegnativo per le ragazze, ma utile per continuare il programma di avvicinamento.

La Rotellistica, per questa partita ha convocato le seguenti atlete:

Greta Ganassi (V.cap.) e Chiara Pisati i portieri, gli esterni Giada Martino (Cap.), Valeria Calia, Sophia Ferrarini. Anna Berti, Hasna Belmkhair, Alice Montoni, Alice Pontrelli.

All. Massimo Barbieri