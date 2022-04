E’ l’ultima gara della stagione regolare, la ventiduesima da calendario, la ventesima giocata. L’avversario è tra i candidati alla promozione, il Montecchio Precalcino di Roberto Zonta, che già da tanti anni milita in questa categoria e sembra pronta al salto in prima serie. Miglior attacco del girone insieme al Novara (97 gol) e terza miglior difesa (69) contro i 49 del Trissino e i 64 dello Scandiano: questi i numeri a cui va aggiunta la miglior coppia-gol in attacco, formata dai due giovani Loguercio e argentino Posito per 65 gol totali.

I fratelli Zanini e il portiere Dalla Valle sono lo scheletro dei biancoverdi che annoverano anche parecchi giovani a livello nazionale come Bozzetto. 13 vittorie in campionato, 3 pareggi e 3 sconfitte, dietro solo al Trissino vincitore della stagione regolare.

A due settimana dall’inizio dei playoff, è un test probante per il Roller Hockey Scandiano di Alessandro Cupisti, che deve continuare nella sua strada di miglioramento in tutti i reparti soprattutto in questo di attacco. Al completo finalmente dopo diverse uscite con qualche assenza per qualche guaio fisico, i rossoblu sono al quinto posto in classifica, a due punti dal quarto posto del Breganze e due punti dal Thiene. L’avversaria per gli ottavi, ad oggi, sarebbe il Breganze o il Novara, in caso di sconfitta e vittoria del Thiene.

“Fino adesso abbiamo avuto un ottimo atteggiamento, migliorando anche nei momenti più difficili. Contro Montecchio è una partita di alto livello perchè loro sanno tenere un ritmo alto per tutti i 50 minuti. Possiamo giocarcela.” – dichiara il 17enne Filippo Fontanesi

Rientra anche Andrea Stefani dopo il piccolo infortunio: “Non sarò al 100% ma cercherò di dare il meglio di me stesso. Domani è partita importante mentre per i playoff abbiamo le idee chiare e di come porci per fare il meglio”.

Fischio d’inizio alle ore 18:00 al PalaRegnani agli ordini di Andrea Davoli di Modena e sarà trasmessa in diretta FISRTV http://bit.ly/hpserieA2-scaxmp con il commento di Sandro Rainieri. Registrazione obbligatoria ed ingresso GRATUITO con Supergreen pass https://seatreservation.org/it/event/c0ebae5c-d021-43b7-a1e5-22a3b3d8cf56

I convocati: il numero 1 Matteo Vecchi (capitano) e 10 Filippo Dimone in porta; con il numero 5 Nicolò Busani, 8 Andrea Stefani, il 9 Alex Rocha, il 19 Peter Ehimi, il 29 Lorenzo Barbieri (vicecapitano), il 75 Alessandro Uva, il 77 Filippo Fontanesi, Gioele Ganassi

Classifica Girone A: Trissino 46, Montecchio 42, Novara 34, Breganze 32, Scandiano 30, Thiene 29, Modena 26, Roller Bassano 25, Correggio 16, Montebello 14, Bassano 54 8*

IL MONDO ROSSOBLU

SERIE B

E’ scontro diretto per il secondo posto tra Roller Hockey Scandiano di Daniele Uva e l’esperto team di Barberi del Pesaro. Divise da solo due punti è ancora tutto aperto per il passaggio in final four, visto che l’ultima gara sarà proprio Modena contro Scandiano. Appuntamento domenica alle ore 18 all’Arcostruttura.

UNDER 17

Lo Scandiano martedì ha battuto la capolista Correggio A per 4-2 grazie alla doppietta di Uva ed ai gol di Natali e Vivi, rimanendo così l’unica imbattuta della zona 3 dell’Under 17. Ora è a sei punti con solo due gare giocate contro i 12 punti dei correggesi in 5 gare. Impegno domani sera alle ore 17 all’Arcostruttura nella stracittadina contro l’under 17 della Rotellistica Scandianese, seconda in classifica con 8 punti. Con una vittoria salirebbe in seconda posizione.

SCANDIANO-CORREGGIO A = 4-2 (2-1, 2-1)

Scandiano: Rinaldi, Vivi, Busani, Uva A, Natali – Depietri, Montecroci – All. Uva D

Correggio: Teli, Gabbi, Castiglioni (C), Pedroni, Holban – Simonelli, Prandi – All. Jara

Marcatori: 1t: 7’14” Pedroni (C), 8’22” Natali (S), 10’14” Uva (S) – 2t: 7’07” Uva (S), 15’38” Castiglioni (C), 15’46” Vivi (S)

I convocati: Riccardo Busani, Tommaso Montecroci, Filippo Natali, Christian Rinaldi, Alessandro Uva,Rebecca Depietri Iacopo Vivi – Allenatore Daniele Uva

UNDER 15

Stasera alle ore 18:45 i ragazzi di Adriano Vaccari avranno la prima dei due scontri diretti contro il Correggio, entrambe imbattute a sei punti con due vittorie. A sei punti anche il Modena ma con 4 partite giocate e 2 vittorie contro il Pesaro.

I convocati: Samuele Barbieri, Riccardo Busani, Rebecca Depietri, Mattia Francia, Stephan Montanari, Tommaso Montecroci, Carlalberto Ranati – Allenatore Adriano Vaccari

UNDER 11

Primo dei due derby contro il Correggio alle 10:30 al Palasport Pietri di Correggio. Sarà la sfida decisiva tra le due imbattute del campionato Under 11. Per ora è in vantaggio lo Scandiano grazie ad una partita giocata in più, 12 punti (4 vittorie su 4) contro i 9 del Correggio (3 vittorie su 3)

I Convocati: Paolo Albicini, Federico Onfiani, Simone Vivi, Elia Valentini, Sergio Lusetti, Francesco D’Erchia, Davide Valentini, Pietro Ruggi– Allenatore Catia Ferretti