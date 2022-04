Annullata la Fiaccolata per la Pace organizzata per questa sera, a causa dell’allerta meteo per la giornata di oggi, venerdì 8 aprile, che prevede forte vento. L’iniziativa verrà riproposta nel mese di maggio, non si esaurisce infatti la necessità di condividere insieme un momento di riflessione per richiamare la pace e trasmettere ai bambini e ai ragazzi valori di solidarietà, di fratellanza e di speranza.

“Ringraziamo il Comune di Casalgrande e tutti coloro che avevano aderito con entusiasmo alla fiaccolata: l’Istituto Comprensivo di Casalgrande, gli Alpini, l’Ema, la Proloco, i Giovani Boglioni e la comunità casalgrandese – dichiarano dalla Scuola Santa Dorotea Casalgrande –

Verrà annunciata a breve la nuova data, certi che non mancheranno le adesioni e la partecipazione di tutti”.