L’edizione 2022 del festival itinerante Crossroads, organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, porterà a Modena tre concerti dalla spiccata caratterizzazione musicale. Cosa evidente sin dal primo appuntamento, giovedì 14 aprile alla Tenda (inizio alle ore 21:30), incentrato sul jazz gitano del quintetto “Les Gajè” Gypsy Swing: Alessandro Cosentino al violino, Giacomo Bertocchi al clarinetto, Andrea Menabò e Alessandro De Lorenzi alle chitarre, Francesco Cervellati al contrabbasso. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena, La Tenda di Modena e l’Associazione Culturale Muse. Biglietti: prezzo intero euro 12; ridotto 10.

“Les Gajè” Gypsy Swing è quasi come una formazione sportiva, con una rosa di musicisti che possono entrare e uscire dall’organico in base alle necessità. Più comunemente trio o quartetto, per Crossroads “Les Gajè” sarà addirittura un quintetto, con gli immancabili Alessandro De Lorenzi alla chitarra e Francesco Cervellati al contrabbasso, che sono il perno insostituibile dell’ensemble. Dimensioni e flessibilità rimandano al taraf dell’Europa orientale.

Anche la musica eseguita, con la sua miscela di swing e temi popolari, parte dai Balcani e le coste più orientali del Mediterraneo, ma risale poi sino alla Terra Promessa del jazz manouche, la Francia degli anni Trenta. Django Reinhardt è il nume tutelare di questo repertorio, nel quale si fondono la pronuncia esecutiva della musica classica e quella swingante, con gli inciampi ritmici della musica balcanica sempre pronti a irrompere nel tessuto sonoro.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656, e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite: La Tenda, Viale Monte Kosica 95/S. Biglietteria serale dalle ore 20:30: tel. 338 2273423. Informazioni e prenotazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it; Centromusica, tel. 059 2034810 (lun-ven ore 10-13), latenda@comune.modena.it, www.comune.modena.it/latenda. Prevendita on-line: www.crossroads-it.org