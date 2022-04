Manutenzione programmata in vista per l’acquedotto: la prossima settimana, verranno effettuati lavori sulla rete idrica in via Notari, nella giornata di lunedì 11 aprile 2022. L’intervento – per ridurre al minimo l’impatto alle utenze – inizierà alle 20,00 e terminerà alle 24,00, salvo imprevisti.

Per consentire l’effettuazione degli interventi, verrà parzialmente interrotta l’erogazione dell’acquedotto relativamente alla rete che serve le frazioni di San Maurizio e Gavasseto, in comune di Reggio Emilia. Si potranno verificare quindi cali di pressione ed interruzioni per tutta la durata dei lavori. Le vie interessate saranno:

Via Gattalupa e limitrofe;

Via Madonna della Neve e limitrofe;

Via Pasteur e limitrofe;

Via Scaruffi e limitrofe;

Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.