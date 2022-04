Sabato 9 e domenica 10 aprile è in programma “Maranello in Primavera”, due giornate di festa “green” con mercato dei fiori, shopping all’aperto, eventi, food e animazioni, a cura del Comune di Maranello e del Consorzio Maranello Terra del Mito.

Nelle due giornate in Piazza Libertà c’è “Maranello in fiore”, esposizione e vendita di fiori e piante, artigianato, articoli e attrezzature da giardino a cura di SGP Eventi: sarà possibile trovare tutto l’occorrente per trasformare la propria casa in un bellissimo giardino con piante e fiori insoliti, o in un goloso orto, da cui attingere per arricchire pranzi e cene. Tantissime le tipologie di piante e fiori presenti, perfette per i giardini e gli spazi esterni come terrazzi, balconi e davanzali ma anche per la casa e gli spazi chiusi. Sabato alla Biblioteca Mabic alle 11 “Storie sulla primavera, natura e animali”, letture ad alta voce per bambini.

Domenica 10 una giornata ricca di eventi: si parte al Mabic alle ore 10,30 con “Cuore verde. Cura e coltivazione delle Rose e delle Ortensie”, conferenza a cura di Riccardo Viti del Museo Giardino della Rosa Antica e Gianfranco Baraghini di Racconti e ortensie. In piazza alle 15.30 “Per fare tutto ci vuole un seme!”, laboratorio di guerrilla gardening per costruire insieme ai bambini le “bombe di semi”, stand dei comitati di prodotti tipici e delle associazioni, angolo del bonsai con informazioni per la coltivazione e la cura delle piante in miniatura. In Via Claudia shopping all’aperto con i banchi del Consorzio Versilia Forte dei Marmi alta qualità, in Via Stradi il mercatino “Creazioni opere dell’ingegno” e attrazioni per bambini, in Via Nazionale (zona ex corriere) “Giocando con il legno… un sano tuffo nel passato”, con oltre 50 giochi in legno, per bambini e non, che ingegnano la mente e tramandano le tradizioni. In Piazzale Messineo area food tra borlenghi, gnocco fritto e crescentine, in Via Nazionale esposizione di trattori di nuova generazione, al Parco Due il Mercatino dei Piccoli.