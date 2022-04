Si terrà domenica 10 aprile la seconda edizione di Puliamo Salvaterra, iniziativa nata dai cittadini e organizzata in collaborazione con diverse società sportive, enti del territorio e con l’Amministrazione comunale. A partire dalle ore 9.30, al parco del Liofante a Salvaterra entreranno in azione diversi gruppi di volontari ‘armati’ di guanti, pinze e sacchi per effettuare la pulizia del territorio tra strade, parchi e aree verdi.

Grazie al contributo di diversi sponsor, saranno offerti materiali per la raccolta e ci sarà una merenda in omaggio per ogni bambino che partecipa all’iniziativa. Al termine della mattinata, sarà possibile fermarsi al parco per il pranzo con gnocco fritto, patatine e bevande. Un’iniziativa di successo, nata dal Consiglio di Frazione di Salvaterra e dal Gruppo Sportivo Virtus Casalgrande, che vede per la seconda volta la partecipazione di centinaia di cittadini che offrono il loro tempo per la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo.