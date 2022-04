Si intitola “Mamme, che fatica” il ciclo di incontri organizzati dal Centro Famiglie dell’Unione Colline Matildiche (Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo) con la collaborazione della cooperativa Research, che ha come obiettivo aiutare le madri alle prese con figli che crescono.

Gli appuntamenti saranno tutti alle ore 18 al Centro famiglie di Montecavolo (via Fratelli Cervi, 4) e il gruppo sarà condotto dalla psicologa del Centro, Laura Panna, insieme all’educatrice territoriale, Chiara Predieri.

Il 13 aprile il titolo dell’incontro sarà “Vuoi proprio essere come loro?” e tratterà l’importanza della dimensione di gruppo e la fatica ad accettarla. Il 27 aprile spazio ad “Hai paura anche tu?” sul perché le paure di oggi non ci spengano il futuro. La conclusione sarà l’11 maggio con “Cosa vuoi fare da grande?” che si incentrerà sul credere nei desideri per coltivare progettualità.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione scrivendo a info@famiglieincentro.it o, su Wa, al numero 3913284068. I gruppi saranno composti da 10 partecipanti al massimo.