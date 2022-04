Sarà la “Roma Tre Orchestra” a chiudere, domenica 10 aprile, la stagione di musica classica 2021-2022 del Teatro Comunale: con Jacopo Taddei sassofono solista e George Morton alla direzione, la giovane formazione universitaria proporrà un concerto intitolato “Il sassofono e l’arte della trascrizione”, con un programma dedicato all’incontro fra uno strumento giovane quale il sax, nato a fine ‘800, con alcuni grandi brani del repertorio tradizionale.

Il programma prevede infatti il “Concerto per oboe e orchestra K. 314” di Wolfgang Amadeus Mozart, e due brani di Richard Strauss, trascritte dallo stesso Morton: “I tiri burloni di Till Eulenspiegel” (versione per orchestra da camera) e “Concerto per oboe in re maggiore” (versione per sax soprano) in prima esecuzione assoluta.

Si legge in una nota dell’orchestra: « “Trascrivere” significa “reinventare”, in un linguaggio diverso, musica che ormai è tradizione. L’operazione è particolarmente utile, potremmo dire necessaria, in presenza di uno strumento come il sax, che proprio a causa della giovane età, di repertorio specifico ne ha poco. I brani presentati propongono quindi un accostamento assolutamente funzionale, ovvero quello tra Mozart e Strauss, che soprattutto nell’ultimo periodo, di Mozart è stato epigono e intelligente imitatore. »

Il concerto inizia alle ore 17: per accedere al Teatro Comunale sono obbligatorie la certificazione Covid verde “rafforzata” e la mascherina FFP2.

Biglietti presso “InCarpi” (Torre dell’Uccelliera, Piazza dei Martiri, 58; 059649255, incarpi@comune.carpi.mo.it da martedì a domenica ore 10-17:30); per evitare attese è possibile prenotare un appuntamento a questo indirizzo www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi/biglietteria-teatro