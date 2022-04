Si chiude domenica 10 aprile con un omaggio alla canzone dialettale bolognese la stagione teatrale invernale del Teatro Spazio Reno di Calderara, curata dal sistema culturale cittadino Culturara. Quello che prenderà il via alle 16.30 sul palco di via Roma 12 sarà un concerto dedicato in particolare a Carlo Musi: vissuto tra il 1852 e il 1920, è considerato il primo canzonettista e attore dialettale bolognese.

Le “cante” di Fausto Carpani e l’accompagnamento al piano di Alessandro Ventura guideranno gli spettatori in un viaggio attraverso questo genere, con assaggi anche di altri autori.

Domenica 10 aprile – ore 16:30

Bologna fra ‘800 e ‘900 nelle canzoni dialettali di Carlo Musi e altri autori con Fausto Carpani, al piano Alessandro Ventura

Un concerto/omaggio a Carlo Musi (1852-1920) il primo canzonettista e attore dialettale bolognese, gaudente nottambulo, frequentatore di locali e di allegre compagnie, amante della buona tavola e del buon vino.

Un pomeriggio all’insegna della buona musica, con le “cante” di Fausto Carpani e l’accompagnamento al piano di Alessandro Ventura.

Biglietti: Bambini e over 65 €5,00 – Adulti €8,00 – Riduzioni €7,00 Soci Coop Alleanza 3.0, Younger Card, Carta DOC

Info e prenotazioni: Teatro Spazio Reno – tel. 051.722700

teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it