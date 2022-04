Si avvia al sold-out il concerto ‘Alice canta Battiato’ che andrà in scena il 13 aprile 2022 alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna. Il tour, partito l’anno scorso, ha consacrato Alice come l’unica grande interprete della musica e delle parole di Franco Battiato, spentosi il 18 maggio 2021.

In questi concerti speciali, pensati come eventi unici solo per alcuni teatri, Alice omaggia il maestro siciliano con autenticità ed eleganza, in virtù della profonda amicizia che li legava, ma soprattutto di un’affinità artistica e spirituale che ha segnato la collaborazione tra i due musicisti, fin dagli esordi. Sul palco Alice sarà accompagnata dal M° Carlo Guaitoli che dirigerà, per l’occasione, l’Orchestra dei Solisti Filarmonici Italiani, tra le più importanti orchestre da camera italiane.

Biglietti: da 35,00 a 52,00 euro. Teatro Duse – via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Apertura al pubblico: dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Apertura straordinaria: lunedì 11 aprile dalle ore 15 alle ore 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Chiusura da venerdì 15 a lunedì 18 aprile compresi. On line: teatroduse.it | Vivaticket I Ticketone