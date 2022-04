Sono aperte le candidature per lo Young Digital Entrepreneurship Summer Camp “big data & climate change for education” di Fondazione Golinelli e Fondazione Carisbo, rivolto a 50 studenti degli istituti secondari di secondo grado di tutta la Città metropolitana di Bologna. In partenza mercoledì 15 giugno e giunto alla seconda edizione, il percorso ha lo scopo di formare i partecipanti nella conoscenza, nella mobilitazione e nell’apprendimento di competenze sulla cultura d’impresa. Ambiente, clima e big data, argomenti sempre più centrali per la collettività, sono i temi su cui lavoreranno i “futuri innovatori”.

«Con Young Digital Entrepreneurship Summer Camp “Big data & Climate change for education” si rinnova l’impegno di entrambe le Fondazioni su obiettivi comuni e oggi prioritari – dichiarano il Segretario Generale di Fondazione Carisbo, Alessio Fustini e il Direttore e Vicepresidente di Fondazione Golinelli, Antonio Danieli – al fine di supportare le giovani generazioni nell’acquisizione di competenze indispensabili per il futuro, stimolando l’intraprendenza e il pensiero innovativo. La possibilità per i partecipanti di progettare strumenti per le scuole del loro territorio, novità di questa seconda edizione, sarà una componente esperienziale fondamentale, che darà spessore e concretezza ai progetti su cui lavoreranno negli spazi di BIG – Boost Innovation Garage, in un percorso di alto profilo fatto di lezioni, workshop e testimonianze di startup che già operano nel settore».

L’iniziativa è gratuita e divisa in due fasi:

● La prima, quella della progettazione estiva, durerà da mercoledì 15 giugno a venerdì 1 luglio, e prevederà 80 ore di formazione, laboratori e momenti di lavoro di gruppo per lo sviluppo di progetti didattici che integrino i Big Data allo studio del Climate Change; Si svolgerà presso BIG – Boost Innovation Garage, il polo dell’innovazione della Fondazione Carisbo dedicato ai talenti e alle startup dell’area metropolitana di Bologna;

● La seconda, che si terrà da settembre a dicembre 2022, consisterà nella realizzazione dei progetti di peer education, ideati dai gruppi di lavoro e supportati da attività di mentoring in presenza e a distanza, all’interno dei loro Istituti di provenienza.

Le candidature sono aperte fino al 3 maggio. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Fondazione Golinelli e il sito di Fondazione Carisbo.