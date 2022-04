Agenzia per la Mobilità si complimenta con il Comune di Reggio Emilia per l’importante lavoro svolto presso l’area della Stazione AV Mediopadana in merito alla riorganizzazione della viabilità, con particolare riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale.

Grazie infatti, alla stretta collaborazione tra Agenzia e l’Ente, è stato possibile garantire notevole attenzione al trasporto pubblico di linea e non di linea, nell’ottica di una sempre migliore coesione ed integrazione della mobilità pubblica e privata, in un Hub strategico come quello della Stazione AV.

Altresì, attraverso gli interventi posti in essere dall’amministrazione, risulta di tutto rilievo la volontà di attrarre maggiore utenza sui servizi pubblici, quali Taxi, NCC con autovettura, NCC con autobus, oltre che ai servizi di trasporto pubblico classicamente intesi, che vedono presso l’area il transito di bus urbani circa ogni 10 minuti.

Pertanto, speranzosi che la nuova viabilità possa portare maggiore attrattiva sui servizi di trasporto pubblico, anche in considerazione degli effetti negativi che la pandemia da Covid-19 ha avuto sugli stessi, la società rivolge un sentito ringraziamento all’Ente per il lavoro sin qui svolto.