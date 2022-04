A Coverings, la più importante manifestazione fieristica americana del settore ceramico che si svolge quest’anno al Las Vegas Convention Center fino all’8 aprile, ABK Group partecipa con tutti i suoi brand, compresi quelli da poco acquisiti: Gardenia Orchidea, Versace Ceramics e Desvres.

L’incontro tra moda e architettura è il filo conduttore che ha consentito ad ABK Group di ottenere il “Best in Show”, l’importante riconoscimento dell’ente fieristico americano che premia i migliori stand del Coverings. “For best fashion meets function”, si legge nelle motivazioni, che sottolineano come l’alta moda abbia incontrato la funzionalità e la qualità tecnica del prodotto ceramico.

“Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo premio – dichiara Alessandro Fabbri, Amministratore Delegato e Direttore Marketing di ABK Group -. Il riconoscimento conferma il valore delle nostre scelte e la qualità dei risultati, frutto di un lavoro accurato di ricerca e sviluppo dei prodotti, attento alle nuove tendenze della moda e dell’interior design, per diversi ambiti di progettazione e applicazione.”

Le nuove collezioni hanno conquistato il pubblico d’oltreoceano. Tra gli argomenti di maggiore l’interesse, oltre ai lussuosi prodotti di Versace Ceramics, le superfici Poetry House sviluppate per il marchio ABK in collaborazione con Studio OTTO – Paola Navone e Cooking Surface Prime, il sistema di cottura brevettato a induzione invisibile applicato alle lastre dei brand ABKSTONE e MATERIA.