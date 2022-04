Nel 2022 si celebra il centenario della nascita di Ettore Bastianini (Siena 1922 – Sirmione [Brescia] 1967). Baritono. Una delle migliori voci del secolo, bronzea, timbrata, impavida, estesa (dopo inizi da basso), presente in tutti i più famosi teatri del mondo in numerosissimi spettacoli trionfali e memorabili con tutti i grandi del suo tempo, interpretando soprattutto, ma non solo, grandi personaggi verdiani e donizettiani con uno stile di canto ancora attualissimo e di toccante bravura.

L’Associazione che porta il suo nome e ne tramanda la memoria celebra l’anniversario con una serie di eventi, dei quali il più significativo si svolgerà a Bologna sabato 9 aprile alle ore 16 presso il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica – Strada Maggiore 34, con il convegno UN NIDO DI MEMORIE/OMAGGIO A ETTORE BASTIANINI NEL CENTENARIO DELLA NASCITA, aperto al pubblico, in cui – dopo l’apertura istituzionale del Comune e l’indirizzo di saluto di Cecilia Gasdia, Sovrintendente e Direttore Artistico dell’Arena di Verona – i musicologi, critici musicali e storici della musica Piero Mioli, Maurizio Modugno, Alessandro Mormile, Luisella Franchini e Valerio Lopane tracceranno una sintesi della vita artistica di Bastianini, della qualità della critica cui è stato soggetto, delle sue migliori interpretazioni del grande repertorio e del suo contesto nell’empireo dei grandi cantanti del registro baritonale. Ogni relazione sarà intervallata dall’ascolto di significativi brani musicali, tra i quali sono previsti alcuni video di estratti scelti da un inedito Rigoletto registrato dall’artista in USA nel 1955 e mai visto in Italia.

Con l’occasione l’Associazione celebra anche il decimo anniversario della sua fondazione e conferirà alcune nomine di Membro Onorario a coloro che si sono distinti nel tenere viva la memoria di Ettore Bastianini.