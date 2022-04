Dalla provincia di Taranto, un 49enne si è insediato sul marketplace di Facebook piazzando annunci trattanti la vendita della consolle playstation, che però non spediva. Nel reggiano la vittima, una donna di 28 anni, ha risposto ad un annuncio acquistando la play station del valore di 310 euro che ha versato tramite bonifico sulla carta prepagata fornita dal venditore, per poi scoprire di essere stata raggirata allorquando non ha ricevuto quanto acquistato.

Materializzato di essere rimasta vittima di un raggiro la donna si è presentata ai carabinieri della tenenza di Scandiano, formalizzando la denuncia. Dopo una serie di riscontri tra il numero di telefono associato all’inserzione esca e la carta prepagata dove erano confluiti i soldi, i Carabinieri hanno catalizzato le attenzioni investigative sull’odierno indagato che è stato quindi denunciato in ordine al reato di truffa.