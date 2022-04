Conclusa la fase istruttoria, sono in liquidazione in questi i giorni, a cura del Comune di Modena, i ristori a fondo perduto a imprese e privati per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio, nella zona di Fossalta, nel dicembre 2020. Si tratta, complessivamente, di quasi 48 mila euro assegnati in base alle 17 domande presentate nei termini e in regola con i requisiti e criteri richiesti per l’erogazione e definiti dalla Regione Emilia-Romagna.

Nel frattempo, è in corso l’istruttoria per assegnare anche i contributi per i risarcimenti dei danni subiti dai soggetti privati e dalle imprese. I criteri sono stati definiti dalla Regione e prevedono, per esempio, per le prime case dei privati un rimborso del 100 per cento, entro il limite dei 40 mila euro di danni subiti, 80 per cento per le somme eccedenti. Per le aziende, invece, sono previsti rimborsi fino al 50 per cento delle spese di demolizione e ricostruzione, delle operazioni di ripristino e degli interventi strutturali sulle aree esterne pertinenziali.

Per informazioni: info.protezionecivile@comune.modena.it.