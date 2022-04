Giovedì 7 aprile alle ore 18, nella sede centrale Lapam, in via Emilia Ovest 775 a Modena e anche online in diretta streaming, l’associazione propone un incontro su un tema strategico per le imprese, quello delle materie prime e dell’energia.

Il nostro territorio, ricco di piccole e medie imprese, si stava vigorosamente riprendendo dopo la crisi legata alla pandemia, ma lo scoppio della guerra della Russia in Ucraina ha di fatto riportato sull’orlo del baratro molte imprese a causa degli enormi problemi di approvvigionamento di materie prime ed energia. Per aiutare i propri associati a comprendere cosa aspettarsi dall’immediato futuro, Lapam offre un evento giovedì 7 aprile, sia in presenza che online, alle ore 18 in compagnia di Gianclaudio Torlizzi e Demostenes Floros, due dei massimi esperti del settore.

Torlizzi, fondatore e amministratore delegato di Tcommodity, realtà leader nel mercato delle forniture energetiche e delle materie prime per le imprese, oltre che autore del libro “Materia Rara”, e Floros, senior energy economist del Centro Europa Ricerche e autore del libro “Guerra e pace dell’energia”, si confronteranno sugli scenari e le prospettive che attendono nei prossimi mesi le Pmi sul mercato dell’energia e delle materie prime. Questo tema è assolutamente centrale sia per la nostra filiera locale che per quella nazionale ed europea, perché nonostante i grandi volumi di richieste che ricevono, spesso, molte aziende sono ferme a causa di prezzi troppo alti o di forniture che non arrivano. L’incontro, che sarà moderato dal giornalista e referente della comunicazione Lapam Livio Lazzari, vedrà la presenza anche di Monica Salvioli, referente dell’ufficio studi dell’associazione, e di Gilberto Luppi, presidente di Lapam Confartigianato Imprese, che daranno anche la visione dell’associazione, sia come ente di analisi che come supporto per gli imprenditori in difficoltà.

L’evento si terrà sia in presenza presso la sede centrale di Lapam in via Emilia Ovest 775 a Modena, sia online giovedì 7 aprile a partire dalle ore 18. Per ulteriori informazioni e iscrizioni www.lapam.eu.

Investimenti e finanza: questi due temi sono fondamentali per gli imprenditori, ma spesso essi non hanno gli strumenti necessari per affrontarli correttamente. Lapam, da sempre accanto ai suoi associati sia come ente di tutela che di formazione, propone una serie di webinar formativi per finire pillole di conoscenza pratica e concreta. Il quarto ed ultimo evento di questa collana di seminari formativi si terrà online giovedì 7 aprile dalle 14.30 alle 16.

L’obiettivo di questo incontro sarà aiutare gli imprenditori ad orientarsi nella complessa giungla della finanza e dell’accesso al credito, questione fondamentale soprattutto in tempi di super bonus 110% e bonus edilizi in generale. Inoltre, il governo sta predisponendo anche tutta una serie di pacchetti di misure per la transizione verso l’industria 4.0 che poggiano su finanziamenti si molto utili, ma non semplici da ottenere.

Nell’incontro di giovedì 7 aprile Elena Braghiroli dell’ufficio credito e bandi di Lapam approfondirà il tema del bilancio aziendale e in particolare di come leggerne alcune voci. Inoltre, si scenderà poi nel concreto della gestione dell’impresa fornendo gli strumenti necessari per il calcolo del fabbisogno finanziario dell’impresa stessa, per l’analisi dei costi, per lo studio della marginalità e delle leve per migliorarla ed infine per la costruzione di un accurato business plan come fattore chiave per prevenire alcuni scenari aziendali potenzialmente sgradevoli. Infine, saranno presentati due casi concreti del funzionamento della finanza aziendale con la possibilità per gli imprenditori di fare domande al fine di comprendere al meglio la propria situazione.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni www.lapam.eu.