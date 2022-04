Proseguono gli spettacoli musicali al cinema teatro Astoria di Fiorano Modenese, organizzati da Tir Danza in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese.

Dopo l’adrenalinico concerto dei ‘Mr No Money Band’, venerdì 8 aprile sul palco salirà la ‘Pennylane Band’ con “Beatles, Beat e dintorni”, uno spettacolo non solo musicale per rivivere i favolosi Anni’60. La band, attiva da oltre 15 anni, ha una solida matrice beatlesiana e il repertorio dei Fab Four resta centrale nei loro concerti. Nel tempo ha però arricchito il proprio repertorio con qualche brano contemporaneo, compresi brani italiani beat di Nomadi, Equipe 84 e altri.

Chiuderanno la rassegna, venerdì 22 aprile, gli Irish Fire in “Rory vs Jimi”, band modenese il cui chitarrista, Simone Galassi, si è dedicato anima e corpo allo studio e all’interpretazione dei grandi chitarristi rock. In particolare si è focalizzato su due icone delle sei corde: Rory Gallagher e Jimi Hendrix. In questo concerto presenterà alcuni grandi successi dei due grandi maestri.

L’ingresso alla singola serata costa 8 euro. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese. Per informazioni: 0536/6404371 – 329/7049054; mail astoria@tirdanza.it