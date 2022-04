Torna a Formigine la rassegna “Gente di Sport” che, nella sua terza edizione, debutta con una conversazione tra Ferdinando De Giorgi e Marco Nosotti, giornalista Sky. L’incontro si terrà giovedì 7 aprile alle ore 20.30, presso l’Auditorium Spira mirabilis di via Pagani 25.

Ferdinando De Giorgi, detto “Fefè”, da giocatore, nel ruolo di palleggiatore ha fatto parte della cosiddetta “generazione di fenomeni”, vincendo tre Mondiali e due Europei, tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90. Nella stagione ’86-’87 ha vinto uno scudetto a Modena, nella Panini. Da commissario tecnico della Nazionale maschile, in poche settimane trasforma profondamente una squadra reduce da un’Olimpiade deludente e vince contro ogni pronostico gli Europei in Polonia nel settembre 2021, sedici anni dopo l’ultimo trionfo continentale degli Azzurri.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato allo Sport, è in collaborazione con Panathlon Club Modena, un’associazione che promuove i valori di sport e cultura, impegnata in particolare nel sostegno a progetti di solidarietà sportiva rivolti allo sport per disabili, paralimpico e integrato.