Il blocco geografico di app e giochi

Anche se la maggior parte dei contenuti, tra cui giochi e app, sono disponibili nella maggior parte del mondo, vi sono molti siti che si possono visitare soltanto in certi Paesi e non in altri, oppure che offrono dei contenuti diversi. È la pratica del geoblocking, un sistema con il quale enti governativi, aziende e produttori di contenuti decidono, in base ad un algoritmo basato sulla posizione geografica da cui ci si connette, quali contenuti siano disponibili a quali vietati.

Questo fenomeno è in crescita sul web, e non coinvolge soltanto le app e i giochi ma anche molte altre tipologie di siti web, come piattaforme in streaming e siti di negozi online. I motivi sono diversi. Per quanto riguarda i giochi e le app, di solito dipendono dal fatto che in certi paesi questi contenuti sono contro la legge, o vi sono censure in base alle età, oppure ancora per motivi di diritti d’autore.

Il Geoblocking sulle reti wi-fi pubbliche e aziendali

Il geoblocking per app e giochi, però, può verificarsi anche quando ci si connette ad una rete wi-fi pubblica, come può capitare per strada, o una rete wi-fi con servizi limitati, come quelle che ci sono in aeroporto, in ufficio, a scuola, nelle università, nelle biblioteche. Questa sorta di filtro rende quindi possibili i propri giochi o le app preferite soltanto quando si naviga con la propria connessione dati o con il wi-fi di casa. Come aggirare questi blocchi per poter usare giochi e app ovunque ci si trovi?

La VPN per sbloccare i giochi online

La tecnologia più sicura è affidabile per usare app e giochi senza blocchi geografici è una connessione VPN. Si tratta di una tecnologia che permette di nascondere la posizione da cui ci si connette, il cosiddetto indirizzo IP, aggirando quindi tutti i tipi di filtri e di blocchi. Grazie a una VPN si può accedere a contenuti normalmente vietati, poiché tutta la navigazione passa su di un server che si trova in un altro paese.

Ma i vantaggi non finiscono qui: una connessione VPN protegge tutti i propri dati da sguardi indiscreti ed evita quindi attacchi di pirateria informatica e altri problemi, perché rende la navigazione completamente crittografata e anonima. È possibile trovare sia VPN gratis che a pagamento: si consiglia in ogni caso di scegliere una VON specifica per il gaming, tenendo conto che quelle a pagamento offrono più opzioni, maggiore stabilità e connessione di qualità.

La VPN specifica per app e gaming è progettata in modo da connettersi automaticamente ai migliori server dedicati ai giochi ma è possibile anche selezionare manualmente i server in un altro paese scegliendo ad esempio quelli in cui si trovano i contenuti bloccati. leggi di più su VPN.

Come scegliere la tua VPN specifica per app e giochi

Quali sono i criteri di scelta quando si tratta di acquistare un abbonamento VPN dedicato al gaming e alle app geolocalizzate? Tra i fattori più importanti da considerare c’è il numero di server e la loro posizione: vanno preferite la VPN che hanno una maggiore quantità di server in tutto il mondo, così da aumentare la probabilità di accesso ai siti bloccati e diminuire i tempi di attesa per la connessione.

Inoltre, si consiglia una VPN che possa essere installata su tutti i dispositivi da cui giochi: quindi a sempio compatibile con i vari sistemi operativi e con i vari dispositivi: potresti iniziare un gioco casa dal computer e poi desiderare di continuarlo in giro con lo smartphone; con la VPN dedicata puoi farlo senza problemi.

I vantaggi di usare una VPN per giocare online

Il primo vantaggio risiede nel fatto che puoi giocare a giochi che altrimenti non potresti vedere. Che si tratti di piattaforme online, di giochi in streaming, ma anche di marketplace per i giochi come Steam, potrai accedere a versioni inedite e contenuti esclusivi, aggirando blocchi e divieti.

La crittografia offerta in termini di sicurezza dalle VPN, inoltre, protegge i tuoi dispositivi, da quelli fissi ai tablet fino alle console di gaming. I gamer sanno bene infatti che spesso la connessione resta aperta anche mentre non si gioca, con il rischio di lasciare la porta aperta ad hacker e a curiosi. Questo rischio si elimina completamente con una VPN.

Infine, puoi avere la possibilità di giocare con amici e persone che risiedono in altri paesi, accedendo a giochi che magari non sarebbero disponibili nel tuo paese.