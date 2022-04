Al termine degli accertamenti, ieri, i Carabinieri della Stazione di Quattro Castella hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia un uomo che, vistosi negata la somministrazione di altri alcolici perché già in evidente stato di ubriachezza, ha lanciato una tazzina contro la barista causandole lesioni al volto, poi giudicate guaribili in 13 giorni dai sanitari del Pronto Soccorso del Santa Maria Nuova dove la donna si era recata per le medicazioni.

Le indagini dei Carabinieri sono state avviate alla fine dello scorso febbraio quando la vittima, che gestisce un bar in paese, subito dopo la vicenda si è recata in caserma per denunciare quanto accaduto. L’intera ricostruzione dei fatti dovrà ora essere compiutamente valutata dalla Procura reggiana affinché il Giudice venga messo nelle condizioni di vagliare le eventuali responsabilità penali dell’indagato.