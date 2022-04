Ancora una somministrazione di alcolici a ragazzi minorenni e attività di ballo in un locale con tanto di DJ. Questi gli interventi che spiccano nella consueta attività di controllo nelle serate di venerdì e sabato scorso da parte della Polizia Locale, impegnata nel contrasto di eventuali comportamenti scorretti da parte di gestori, avventori e frequentatori del centro storico.

Numerose le pattuglie impiegate, in uniforme a presidio delle piazze, e con la Polizia Commerciale in abiti civili per il controllo delle attività economiche. Si comincia con venerdì sera, quando le centrali radio di Polizia Locale e Polizia di Stato sono state prese d’assalto da chiamate che segnalavano musica ad altissimo volume proveniente da un locale di via Monte Grappa. All’arrivo degli agenti, all’interno del locale erano presenti molti clienti intenti a ballare con tanto di DJ, circostanza in contrasto con le autorizzazione in possesso del titolare. Per questo motivo il responsabile è stato sanzionato per la mancanza della licenza dell’attività in corso, oltre all’inosservanza dell’orario di chiusura. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti, per una sanzione che potrebbe arrivare a 1.500 euro.

Sabato sera invece, terzo accertamento in un mese per una somministrazione di superalcolici a ragazzi minorenni. Verso le 22, questa volta in via San Vitale, personale in abiti civili della Polizia Commerciale, ha individuato quattro giovani ragazze sedute al tavolo di un dehors di un pubblico esercizio. Una di loro si è alzata e, dopo aver ordinato due bevande alcoliche, è tornata al tavolo. A questo punto gli agenti sono intervenuti, verificando appunto che si trattava di cocktail alcolici e che la ragazza aveva sedici anni. La ragazza è stata successivamente riconsegnata ai genitori, mentre il titolare è stato sanzionato con un verbale da 300 euro e ne è stata data comunicazione al Questore per conseguente provvedimento.

A conclusione dei controlli del fine settimana, in due interventi distinti ma entrambi in Piazza Scaravilli, sono state sequestrate diverse bottiglie di birra, mentre quattro persone sono state sanzionate perché sorprese a espletare esigenze fisiologiche in strada. Inoltre, il titolare di un bar di via Petroni è stato sanzionato perchè vendeva alcolici per asporto dopo le 22, mentre il controllo della nuova ordinanza sugli esercizi di vicinato ha portato ad una sola sanzione.