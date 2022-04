Sassuolo è una cittadina di medie dimensioni situata a cavallo fra la provincia di Modena e Reggio Emilia e il suo nome suona conosciuto soprattutto grazie alla sua forte squadra di calcio che dal 2013 è stata promossa in serie A e che da quasi dieci anni si sta destreggiando molto bene nel campionato più prestigioso d’Italia riuscendo anche a partecipare a competizioni di livello europeo. Con questo però non vogliamo dire che Sassuolo non abbia altri motivi di essere popolare e amata fra i turisti. Si trova in una zona in cui si intervallano armoniosamente colline e pianura per poi salire di quota nella zona dell’Appennino. Il terreno è caratterizzato da calanchi argillosi da cui si estrae la materia prima utilizzata negli stabilimenti per la lavorazione delle piastrelle di cui Sassuolo è uno dei maggiori poli di produzione ed esportazione a livello nazionale e addirittura mondiale. Aggiungiamo subito che, come in tutta l’Emilia-Romagna, si mangia fin troppo bene e ciò è già garanzia di un soggiorno molto piacevole. Poi basta ricordare che a 10 km c’è Maranello con il Museo della Ferrari, e ci sono anche le sedi di alcune delle aziende produttrici di macchine di lusso e da corsa del calibro di Lamborghini e Maserati. Un’autentica cuccagna per gli appassionati delle quattro ruote. A tale proposito, chi viene da fuori in treno o in aereo ha ovviamente bisogno di un mezzo per recarsi velocemente e comodamente in tutti questi luoghi. Sul portale del broker Auto Europe la ricerca di un pacchetto di noleggio auto low cost con compagnie affidabili e un servizio clienti di eccellenza darà subito i propri frutti. Prenotate con anticipo così da avere più scelta e risparmiare. I punti di ritiro sono molti, a partire dagli aeroporti di Bologna e Parma ma anche nei centri urbani principali compresa la stessa Sassuolo.

La città di Sassuolo è fiorita in particolare sotto il dominio degli Estensi, famiglia molto influente nella storia regionale. Il centro storico di stampo seicentesco ha come fulcro la rettangolare Piazza Garibaldi contornata da edifici porticati. A soli duecento metri, in Piazzale della Rosa, vi è il sontuoso Palazzo Ducale, che fungeva da dimora estiva per i Duchi di Modena. Adiacente al Palazzo si nota la Chiesa di San Francesco in Rocca, ovvero la cappella privata della famiglia estense alla quale si accedeva dal palazzo mediante un corridoio segreto. Passeggiando scoprirete altri palazzi, ville, chiese e in periferia ci sono le antiche Terme di Salvarola riconoscibili dalla facciata in stile liberty e tuttora funzionanti qualora aveste bisogno di trattamenti per la salute. Continuando da qui per altri 6 km si incontra su una collina il Castello di Montegibbio, una delle tante rocche delle tre cinte difensive del modenese e reggiano. Le origini dell’edificio risalgono al X secolo d.C. e nel 1500 vi fu un terremoto che vide necessaria una ricostruzione con tanto di aggiunta del palazzo marchionale. L’accesso alla corte e al parco sono gratis e si possono prenotare visite guidate degli interni compresa l’Acetaia Comunale al piano superiore. Altri due castelli degli di nota se voleste approfondire l’argomento sono quello di Formigine, 8 km a nord di Sassello con un museo al suo interno, e la più lontana ma davvero imponente Rocca di Vignola che si sviluppa su ben cinque piani e dagli interni visitabili che sfoggiano affreschi tardogotici. Si può anche fare un giro lungo i camminamenti di ronda.

Il giro di Sassello e immediati dintorni non richiede molto tempo, pertanto la giornata si può riempire con la visita al Museo Enzo Ferrari a Modena e quello a Maranello, a 20 km l’uno dall’altro e accessibili con un museum pass valido 48 ore. Il museo casa Enzo Ferrari abbreviato in MEF si trova a Modena ed è ben riconoscibile per sua forma singolare a cofano di macchina di un colore giallo acceso. Questo luogo è particolarmente significativo perché vi nacque e vi lavorò all’interno dell’officina assieme a suo padre, Enzo Ferrari, il fondatore dell’omonima e mitica casa automobilistica. Nell’ambiente restaurato dell’officina è ospitato il Museo dei Motori Ferrari. Consultate il sito per sapere quali mostre temporanee ci sono in corso, oltre all’esposizione permanente. Il Museo Ferrari Maranello è sicuramente il più pratico e interattivo con dei simulatori F1 per provare l’ebbrezza di pilotare un bolide del Cavallino. Si può anche fare un tour in navetta sulla Pista di Fiorano e in alcune aree della fabbrica. Le informazioni si concentrano sul processo produttivo delle vetture e sul funzionamento della pista di prova. Esibendo il pass museale si può anche ottenere uno sconto per accedere un quarto d’ora con la propria auto all’Autodromo di Modena. Un concentrato di emozioni difficile da trovare altrove. Se non ne avete avuto abbastanza c’è anche, sebbene leggermente più lontano, il MUDETEC, ovvero il Museo della Lamborghini.

Data la ricchezza di città molto interessanti nel giro di massimo un’ora di viaggio da Sassuolo consigliamo prima di tutto Modena, a soli 25 km in direzione nord, ricca di attrazioni a cominciare dalla Piazza Grande dichiarata patrimonio UNESCO, per poi annoverare la celebre Galleria Estense che custodisce i capolavori di grandi maestri della pittura. Troverete anche il Museo della Maserati, azienda fondata a Bologna e la cui sede è stata spostata proprio qui. Modena è anche la patria del delicato aceto balsamico DOP di cui dovrete fare scorta. Se vi viene fame nelle trattorie tipiche sono da provare tortellini e cotechino, mentre per spuntini veloci si prestano molto bene tigelle e gnocchi fritti accompagnati da taglieri di salumi e formaggi. Se volete programmare una giornata incentrata sui prodotti dell’eccellenza alimentare emiliana la direzione da prendere è verso Parma, nella cui provincia si ramifica un circuito che comprende otto Musei del Cibo, fra i quali vi consigliamo in particolare quello sul Parmigiano Reggiano e quello sul Prosciutto di Parma. Sarà divertente e educativo sia per grandi che piccini con delle ghiotte degustazioni finali. Se vi piacciono sia il vino che i castelli medievali anche il Museo del Vino presso le cantine della Rocca di Sala Braganza va incluso nei vostri itinerari. Il capoluogo di regione Bologna dista anch’esso appena 65 km da Sassuolo e basta dire che si tratta di una delle sedi universitarie più antiche al mondo e con un centro città inconfondibile per i suoi porticati e le numerose torri di guardia.

Per chi desidera prendersi una pausa dal tradizionale turismo che seppur interessante può stancare, le vie di fuga nella natura non mancano. La Riserva naturale regionale delle Salse di Nirano, a soli quindici minuti da Sassuolo, presenta un paesaggio inconsueto con dei piccoli vulcani di fango creati dall’emersione di argille e idrocarburi. Spingendosi un po’ più in là in direzione dell’Appennino si incontra il Parco dei Sassi di Roccamalatina dove c’è ampia scelta fra 12 sentieri che permettono di godersi a pieno lo spettacolo di queste cime frastagliate. Ancora più avanti, dalla località di Fanano si può partire alla volta del Passo della Torre Arcana, raggiungibile in un’ora di cammino coprendo 340 m di dislivello. Se il tempo e il fisico ve le consentiranno potrete continuare per un’altra ora e mezza e arrivare al Lago Scaffaiolo e al rifugio Duca degli Abruzzi. A questo punto è proprio il caso di dire che Sassuolo riesce ad accontentare quasi tutti i gusti, quindi è una destinazione perfetta per un soggiorno in compagnia di familiari o amici alla scoperta dell’Italia centrale.