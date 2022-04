Ad essere fortemente attenzionato, sarà il tema della circolazione dei veicoli esteri in Italia – condotti sia da stranieri che da italiani – e delle nuove norme in merito, finalizzate a rendere più incisive le sanzioni amministrative. Non mancherà però un focus sui monopattini elettrici, sempre più diffusi ed uno relativo alle lesioni dovute agli incidenti stradali. Questi gli argomenti che saranno trattati domani, martedì 5 aprile 2022, in occasione della giornata di studi organizzata da Infopol, azienda leader nel settore formativo per gli operatori della polizia locale, in collaborazione con la Polizia Locale di Mirandola.

“Abbiamo ritenuto importante focalizzare l’attenzione ed analizzare nel dettaglio alcuni punti del nuovo decreto “Infrastrutture e mobilità sostenibili”, convertito in legge n. 156/2021 – spiega il Comandante della Polizia Locale di Mirandola Gianni Doni – Al fine, di fornire utili ed indispensabili strumenti agli operatori impegnati in prima persona nel primo controllo diretto del territorio e nel rapporto con i cittadini. La formazione, in un contesto normativo in evoluzione, sempre più complesso ed articolato diventa imprescindibile oltre che fondamentale per una preparazione approfondita e globale.”

La giornata si aprirà con il saluto del Sindaco di Mirandola Alberto Greco (ore 9.00) agli operatori, per poi procedere con l’analisi formativa delle seguenti tematiche:

Le modifiche al Codice della strada in materia di veicoli esteri circolanti in Italia;

La circolazione dei monopattini elettrici, mezzi di trasporto in rapida diffusione tra. sicurezza, normative e sanzioni;

Lesioni stradali gravi e gravissime.